OLVP wil deuren kleuterschool De Tovertuin sluiten en plant nieuwbouw aan Mannenwiel – ouders protesteren: “Deze wijkschool is te waardevol, de plannen nog te vaag”

Els Dalemans

14 februari 2020

18u59 38 Bornem De Onze-Lieve-Vrouw-Presentatieschool in Bornem wil de deuren van kleuterschool De Tovertuin in 2022 sluiten. Als alternatief wordt gedacht aan een nieuwe kleuterschool aan het Mannenwiel. De ouders gaan niet akkoord: “Deze wijkschool is te waardevol om te verdwijnen, de nieuwbouwplannen zijn nog veel te vaag.”

De Tovertuin in de Houtenmolenstraat is de wijkafdeling van de OLVP Kleuterschool, het schooltje bestaat ondertussen meer dan 55 jaar. Maar de gebouwen zijn volgens het schoolbestuur te fel verouderd en moeten worden afgebroken. “Men denkt inderdaad na over een sluiting van De Tovertuin, maar pas in september 2022. De toestand van de gebouwen - een prefab-constructie uit de jaren ‘60 - zou niet meer up-to-date zijn. Het schoolbestuur wil het geheel daarom slopen en verkopen”, bevestigt directeur van de kleuterschool Bob Massart.

Nieuwbouwproject

“Als alternatief plant men een nieuwbouw voor deze kleuters in het centrum, in de buurt van de huidige OLVP lagere school. Het schoolbestuur maakt zich sterk dat het zal lukken om deze nieuwbouw te zetten tegen september 2022. Als dit niet zou lukken, vermoed ik dat de kleuters zullen worden opgevangen in de gebouwen van de lagere school. Op dit moment is het nog niet voor de volle 100 procent zeker of dit nieuwbouwproject kan gerealiseerd worden, men is alles nog volop aan het onderzoeken. Wel werden de ouders al op de hoogte gebracht, zodat zij hiermee rekening kunnen houden bij de inschrijving van toekomstige kleuters.”

Leefgroepen

De ouders van de kleuters in De Tovertuin zijn allesbehalve blij met dit nieuws. “Onze kinderen krijgen in dit schooltje les in leefgroepen, met verschillende leeftijden door elkaar. Alle kinderen kennen en helpen elkaar, ze lopen er niet verloren in een grote groep. Die manier van werken is enorm waardevol, en ook iets waar wij expliciet voor kozen. Bovendien is de schoolomgeving erg groen, een groot verschil met de OLVP-vestiging in het centrum”, klinkt het.

We krijgen nu plots te horen dat de gebouwen te fel verouderd zouden zijn. Hoeveel scholen in ons land moeten niet dringend verbouwen of vernieuwen? Gaat men overal dan maar meteen de deuren sluiten? Bob Massart, directeur van de kleuterschool

Waardevolle grond

“We krijgen nu plots te horen dat de gebouwen te fel verouderd zouden zijn. Hoeveel scholen in ons land moeten niet dringend verbouwen of vernieuwen? Gaat men overal dan maar meteen de deuren sluiten? Volgens ons is dit een drogreden: OLVP wil waarschijnlijk zo snel mogelijk de waardevolle grond verkopen om er de geplande nieuwbouw mee te financieren. Maar een school is geen vastgoedreus, een school moet zorgen voor onze kinderen.”

Vergunningen

“Maar ook over die nieuwbouw bestaat nog geen zekerheid. Eerdere plannen om aan het Mannenwiel appartementen te bouwen, werden afgekeurd. Wat als ook dit project vastloopt, als men niet de nodige vergunningen krijgt? Waar moeten die 40 kleuters dan naartoe? Wij vragen om het dossier volledig te herbekijken en meer dan één scenario te onderzoeken.”

Samenwerken

“Bekijk naast een sluiting in 2022 ook de mogelijkheid om De Tovertuin minstens open te houden tot het alternatief gebouwd en afgewerkt is. En onderzoek óók of er geen nieuw project mogelijk is op de huidige site. We willen heel graag samenwerken met het schoolbestuur om de mogelijke oplossing te zoeken voor de toekomst van De Tovertuin. Aan ouders van kleine kindjes willen we vragen om zeker niet uit angst De Tovertuin links te laten liggen. Als er geen nieuwe inschrijvingen meer bijkomen, zal men de deuren van dit schooltje zeker sluiten.”