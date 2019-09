OLVP viert driedubbele verjaardag van directeur: “Deze school is mijn tweede thuis” Els Dalemans

12 september 2019

13u00 0 Bornem De leerlingen en leerkrachten van de OLVP lagere school in Bornem verrasten donderdagochtend hun directeur. Dirk Boeykens viert immers driedubbel feest: hij wordt 60 jaar oud, staat 40 jaar in het onderwijs en is exact 20 jaar directeur. “Mijn vrouw zal het niet ontkennen: deze school is mijn tweede thuis”.

“In 1965 stapte ik hier als klein jongetje door de schoolpoort. De OLVP was toen nog een broederschool, opgericht in 1904. Na mijn lagere school ging ik in Puurs studeren, later volgde ik de lerarenopleiding. En meteen daarna stond ik wéér aan diezelfde poort: ik kon hier aan de slag als leerkracht. Ik was heel blij met die job, in een vertrouwde omgeving en op 3 minuten fietsen van thuis”, zegt Boeykens.

Laborant

“Het had ook helemaal anders kunnen gaan. Heel even wou ik laborant worden, net als mijn grote broer waar ik enorm naar opkeek. Maar tijdens die studie merkte ik al snel dat de wetenschappelijke vakken te hoog gegrepen waren. Als Chiroleider, in de muziekschool en de turnkring was ik best graag met kinderen bezig. Ik zette daarom de stap naar het onderwijs, en heb daar nog geen seconde spijt van gehad.”

“De OLVP-school heette lang JoBo, een afkorting van ‘Jongens Bornem’. Pas in 1998 werden ook meisjes toegelaten, omdat het simpelweg niet meer houdbaar was om enkel als jongensschool te blijven bestaan. We waren toen één van de laatste scholen die deze stap zetten. Er is door de jaren heen natuurlijk heel wat meer veranderd dan dat. Vroeger was een school erg gesloten, ook letterlijk: de houten poort moest iedereen buiten houden. Nu kan je tussen de spijlen van de poort kijken, en die open cultuur heeft heel wat voordelen.”

De tijd van de notabelen

“Maar het is soms ook een minder goede evolutie. Ouders schuiven hun opvoedkundige taken soms iets te snel door naar de school. Ze verwachten van ons dat we de kinderen bijvoorbeeld leren wat gezonde voeding is. We mogen tussen al dat extra werk door niet vergeten dat wij vooral moeten focussen op het leren lezen, rekenen, schrijven... dàt is de basis van een lagere school. Ook in de omgang is veel veranderd. Ik ben blij dat de tijd van de notabelen achter ons ligt, het aanzien van toen voor ‘mijnheer de directeur’ hoeft voor mij niet. Maar respect voor en vertrouwen in een schoolteam zijn wél nodig.”

“Het mooie aan deze job is dat je verschillende generaties voor je ogen ziet opgroeien. De kinderen waar ik ooit zelf les aan gaf, zijn nu ouders die hun eigen kroost naar onze school brengen. En ik kan niet ontkennen: het gezegde ‘zo vader, zo zoon’ klopt. Ik haal de deugnieten er zo tussenuit, net zoals ik vroeger met één van hun ouders deed.”

Pensioen in zicht

“Ik heb nog anderhalf jaar werk voor de boeg, mijn pensioen is in zicht. Eerlijk gezegd kijk ik daar ook naar uit: ik zal eindelijk weer meer tijd hebben voor andere zaken. Ik plan tentoonstellingen te bezoeken, naar het theater te gaan, misschien weer muziek te spelen net zoals vroeger... En we kunnen dan eindelijk ook eens op reis buiten de schoolvakanties, wat scheelt in het budget. (lacht) Maar ik moet er ook niet flauw over doen: na al die jaren is deze school mijn tweede thuis geworden. Ik weet nu al dat ik alles en iedereen enorm hard ga missen.”