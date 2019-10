OLVP-school organiseert looptocht dwars doorheen Bornemse gebouwen Els Dalemans

08 oktober 2019

12u07 0 Bornem Wie op een originele manier verschillende Bornemse gebouwen wil ontdekken, moet beslist deelnemen aan de ‘BEURM-trail’. Die looptocht wordt op zaterdag 12 oktober georganiseerd door de OLVP secundaire school in Bornem. “Deelnemers mogen dwars doorheen de brandweerkazerne, het ziekenhuis én het zwembad lopen”, zegt adjunct-directeur Tom Sas.

“Om onze school op een unieke manier open te stellen, besloten we een origineel sportevenement organiseren. Dat werd de BEURM-trail, een loopronde van 12 kilometer waarbij je dwars doorheen verschillende Bornemse gebouwen loopt. We vroegen hulp aan verschillende andere Bornemse scholen, de gemeente Bornem, de brandweer, het AZ Rivierenland... en alle reacties waren enorm positief”, zegt Sas.

Dwars door zwembad

“Zo konden we een unieke route uitstippelen. Onze deelnemers mogen dwars door de Bornemse brandweerkazerne lopen, een hele belevenis. Het zwembad van sportcomplex Breeven is net gesloten voor herstellingswerken, ook hier mogen de sportievelingen dus passeren. Het abdijpark van Sint-Bernardus wordt opengesteld, de abdij zelf is spijtig genoeg nog een té grote werf. In het AZ Rivierenland mogen we langs de achteringang in de Achterweidestraat, door de inkomhal naar de hoofdingang in de Kasteelstraat lopen. Ook in verschillende andere scholen gaan we door de gangen, lokalen en meer.”

Kidsrun

“Omdat we ook de kinderen een kans wilden geven om deel te nemen, organiseren wen een ‘kidsrun’ van 2,5 kilometer. Dit is voor hen best een stevige tocht, maar we wilden hen absoluut langs de brandweerkazerne laten lopen. Hun tweede halte is het Landhuis op het Cardijnplein. Er is tijdens de BEURM-trail geen tijdsregistratie, we willen er een unieke beleving van maken en geen wedstrijd.”

Zweetband

“De start en aankomst van onze BEURM-trail liggen in onze shool aan het Kardinaal Cardijnplein. Vanaf 14 uur kan je daar inschrijven of je gereserveerde borstnummers afhalen. Om 15 uur start de ‘kidsrun’, om 15.15 geven we het startschot van de BEURM-trail zelf. We lopen in één groep, en werken met seingevers. Zo moeten alle straten in het centrum niet gedurende het volledige evenement afgesloten worden voor het verkeer. Alle deelnemers krijgen een ‘old school’ zweetband, met nog een goodiebag bovenop voor de kinderen.”

Een deel van de opbrengst van de BEURM-trail gaat naar Rode Neuzendag. “Wij willen onze leerlingen tijdens de middagpauze meer activiteiten kunnen aanbieden, zodat we zo allemaal samen kunnen werken aan hun mentale en fysieke gezondheid.”

Meer info: https://www.olvpbornem.be/beurm-trail, via Facebook of Instagram.