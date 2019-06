OLVP is Rode Neuzen School: “Problemen detecteren en aanpakken voor ze te groot worden”

Els Dalemans

26 juni 2019

10u26 1 Bornem Vlaanderen telt al meer dan 1.000 Rode Neuzen-scholen, de Onze-Lieve-Vrouw Presentatieschool in Bornem is één van hen. “Wij zoeken manieren om jongeren vlotter met elkaar te laten communiceren over hun gevoelens. Zo kunnen we problemen detecteren en aanpakken voor ze te groot worden”, zegt leerkracht en leerlingenbegeleider Annelies Van de Ven.

De vierde editie van Rode Neuzen Dag vindt plaats op 29 november 2019. Dit jaar zamelt de actie geld in voor schoolprojecten die jongeren meer ruimte geven en inzetten op hun mentale, sociale en fysieke weerbaarheid.

“Wanneer je leerlingen in een groep zet, lijkt iedereen zich op het eerste zicht goed te voelen. Maar gaandeweg merk je dat er hier of daar dingen wringen, dat iemand toch zijn of haar draai niet vindt. Daarom vinden we het belangrijk om, naast fysieke gezondheid, ook meer en meer te focussen op het sociale en het mentale”, zegt Van de Ven.

“We deden al een proefproject rond proactieve cirkels, waarbij er met een hele klas gesprekken worden aangegaan over bepaalde onderwerpen nog voor er echt iets ‘mis’ is. Door die klasgesprekken creëer je verbondenheid en een positieve klassfeer. Misschien gaan we onze opbrengst van Rode Neuzen Dag gebruiken om dit project verder uit te werken.”

“Een ander idee dat we overwegen is het uitbreiden van onze middagactiviteiten. Sinds enkele jaren zijn smartphones immers toegestaan op de speelplaats, maar we merken dat onze leerlingen hierdoor anders met elkaar communiceren. Nu bieden we ‘s middags al sport op school aan, we willen graag bekijken of er ook interesse is voor lessen yoga, een wandeling, breien... Zo gaan die smartphones even aan de kant en is er weer écht contact.”

“Concrete knopen hebben we voorlopig dus nog niet doorgehakt, we bekijken met een team van leerkrachten en leerlingenbegeleiders welke projecten het meest zouden aansluiten bij de noden van onze leerlingen. We zijn een school met verschillende studierichtingen, en dit van het eerste tot zesde middelbaar. Dat zijn heel wat leerlingen bij elkaar, onze keuze moet een meerwaarde zijn voor iedereen.”