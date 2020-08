Nu coronamaatregelen versoepelen: CC Ter Dilft palmt Breeven in met drie openluchtfilms Els Dalemans

20 augustus 2020

12u01 3 Bornem Door de versoepelde coronamaatregelen op provinciaal en gemeentelijk niveau, kan het Bornemse CC Ter Dilft op de valreep toch nog enkele zomerse activiteiten organiseren. De terreinen van KSV Bornem in recreatiedomein Breeven wordt daarom drie weekends lang omgetoverd tot openluchtcinema.

“Ter Dilft schotelt filmliefhebbers vanaf nu zaterdag 22 augustus drie onvergetelijke filmavonden in de gezonde zomerse buitenlucht voor. De tribune van KSV Bornem is meteen hét ideale decor voor onze eerste voorstelling. We trappen de reeks immers af met ‘FC De Kampioenen 4: Viva Boma’. Op vrijdag 28 augustus staat ‘Bad boys for life’ op het programma, we sluiten het rijtje met ‘Downton Abbey’ op zaterdag 5 september.”

Per bubbel

“We vragen uitdrukkelijk om voor elke film per bubbel te reserveren, er zijn maximum 100 tickets beschikbaar. We werken enkel met vooraf gereserveerde en betaalde tickets, er is geen kassa op de avond zelf. Een mondmasker is verplicht. Bij slecht weer wijken we uit naar de schouwburg van CC Ter Dilft, dit wordt steeds op de dag van de voorstelling zelf ten laatste om 16 uur gecommuniceerd.”

Tickets: www.terdilft.be