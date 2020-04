Notelaer krijgt rol in nieuwe stripreeks: “Of het een goed idee is crowdfunding te lanceren in volle coronacrisis? Goede vraag” Wannes Vansina

19 april 2020

14u45 0 Bornem Als stripminnend Vlaanderen het wil, dan zijn we binnenkort een fantastisch beeldverhaal rijker: Waldin. HR-consultant Tim De Decker (30) uit Bornem bedacht de wondere wereld van het koninkrijk Thesnia en daar zet Patrick Cornelis uit Riemst (44) graag zijn tekenpen onder. Om het project te realiseren, hopen ze door middel van crowdfunding minstens 12.000 euro op te halen. In het verhaal is een mooie rol weggelegd voor De Notelaer.

Bornemnaar Tim De Decker loopt al jaren met het idee rond om een boek te schrijven. Uiteindelijk kwam hij tot de conclusie dat hij zijn fantasiewereld bevolkt door ridders, Vikingen en draken aan het publiek wil laten zién. “Aangezien ik zelf enorme fan ben van strips en graphic novels kwam ik bij een beeldverhaal uit.”

Hij kan naar eigen zeggen zelf aardig tekenen en maakte een storyboard, maar een hele strip was te veel van het goede. Dat terwijl zijn vrienden vroegen wanneer het er nu eindelijk eens van zou komen. Op een beurs ontmoette hij Patrick Cornelis, auteur van onder meer de zombiecomic ‘Virus’. Het klikte. “Patrick was het beu om altijd maar horror en levende doden te tekenen”, lacht de Bornemnaar.



Paviljoen aan de Schelde

Dat blijkt niet helemaal waar. “Volgende week komt de vierde en laatste Virus uit. Het is voor mij tijd om andere dingen te doen. Ik wil niet alleen bekend staan als de tekenaar van zombies in zwart-wit”, zegt Cornelis. Hij krijgt wel vaker scenariovoorstellen. “Maar dit sprak mij aan. Dat moet ook wel. Aan een pagina heb ik al snel 25 uur werk. Dat hou je niet vol als je het niet met de volle goesting kan doen”, lacht de tekenaar.

Het scenario werd wel grondig bijgeschaafd om het ‘stripfähig’ te maken. Opvallend: De Notelaer in Hingene (Bornem) krijgt een gastrol, als een middeleeuwse bibliotheek. “We mogen onze strip promoten in het oude paviljoen aan de Schelde”, verklaart De Decker de keuze. Eerder verwerkte Cornelis ook al de Temsebrug – hij is afkomstig uit Temse - en de oude markt en het stadhuis van Bilzen in zijn werk. “Pure marketing en noodzakelijk om vandaag de dag de nodige aandacht voor een publicatie te krijgen als kleine uitgever”, lacht hij.

Onzekerheid

Waldin moet een zesdelige stripreeks worden die ook geschikt zal zijn voor kinderen. Intussen zijn de cover en de eerste zes pagina’s klaar. Via kickstarter.com lanceert het duo zondagavond een campagne met als doel in een maand tijd 12.000 euro op te halen voor hun stripproject. Voor 5 euro krijg je de digitale strip, voor 15 een op papier. Bovendien krijg je de ‘stretchgoals’ (al het ingezamelde geld boven de vooropgestelde 12.000 euro, red.), als deze gehaald worden.

De coronacrisis brengt wel onzekerheid. We houden ons hart een beetje vast maar als ik alles drie maanden uitstel, verdien ik ook drie maanden niks Tekenaar Patrick Cornelis

Cornelis financierde eerder al acht projecten succesvol door middel van crowdfunding. De coronacrisis brengt wel onzekerheid. “We houden ons hart een beetje vast, maar wie weet is het volgende maand nog erger. Bovendien: als ik alles drie maanden uitstel, verdien ik drie maanden ook niks”, bedenkt de tekenaar.

Ook voor De Decker, voor wie het allemaal nieuw is, is het nagelbijten. “Het is bang afwachten. Hopelijk wordt dit een succes. Er zitten nog een hoop verhalen in mijn hoofd.”

Het project steunen kan via www.kickstarter.com/projects/patrickcornelis/waldin.