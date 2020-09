Nog geen positieve Covid-19-patiënten in AZ Rivierenland: “Medewerkers zijn uitgerust en worden fysiek en mentaal opgevolgd” Els Dalemans

17 september 2020

12u17 0 Bornem Het AZ Rivierenland - met campussen in Bornem, Rumst en Willebroek - ontsnapt voorlopig aan de tweede coronagolf. “We hebben op dit moment nog geen positieve Covid-19-patiënten op onze campussen. We lieten onze medewerkers in tussentijd, zowel fysiek als mentaal, recupereren om klaar te zijn voor een eventuele toestroom”, zegt Sofie Vermeulen van AZ Rivierenland.

Het AZ Rivierenland verzorgde tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020 meer dan 250 Covid-19-patiënten. In april nam de drukte in de ziekenhuizen af, en kon de normale werking stilaan weer opgestart worden. “We waren even bang dat de tweede coronagolf snel na de eerste zou volgen, want dat zou enorm zwaar wegen op ons personeel.”

Draaiboeken klaar

“Op dit moment liggen er echter nog géén Covid-positieve patiënten op onze campussen, de personeelsbezetting is dus ook nog geen probleem. Wel liggen de draaiboeken klaar en worden de coronacijfers in onze zorgregio goed opgevolgd. We kunnen ook snel weer ons aantal coronabedden, en desnoods onze verschillende corona-afdelingen, weer uitbreiden.”

1.000 gesprekken

“Omdat de zomerperiode relatief rustig verliep, konden al onze medewerkers hun geplande vakanties opnemen. Iedereen is dus terug, in de mate van het mogelijke, ‘opgeladen’ om er weer voor te gaan. We blijven natuurlijk het welzijn van onze medewerkers monitoren, alle leidinggevenden volgden hiervoor zelfs een specifieke opleiding. Ook ons ‘covid support team’ evalueerde de eerste golf, en had meer dan 1.000 gesprekken met verschillende medewerkers om hen te ondersteunen.”

Negatief getest

“We waken naast de mentale, ook over de fysieke gezondheid van iedereen die in het ziekenhuis werkt. Iedereen blijft verder strikt alle voorzorgsmaatregelen toepassen: handhygiëne, het dragen van een mondmasker, afstand houden. Wanneer een medewerker positief test, dan blijft deze thuis tot hun ziekte over is of minstens 7 dagen na het verdwijnen van de klachten. Medewerkers die negatief getest werden, omdat ze bijvoorbeeld uit vakantie in een rode zone komen, mogen wel komen werken. Hun aanwezigheid is immers noodzakelijk voor de continuïteit van onze zorg.”