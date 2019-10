Nog exact twee maanden te gaan tot eerste voorstelling van 'Kerstmagie': “Onze ploeg is bijna compleet”

Els Dalemans

07 oktober 2019

14u10 2 Bornem Met nog exact twee maanden te gaan tot de eerste voorstelling van Kerstmagie, is het al behoorlijk druk op kasteeldomein d’Ursel in Hingene (Bornem). “We verzamelden meer dan 100 acteurs en dansers, de repetities kunnen van start gaan. Ook aan de kostuums, decors en meer wordt al hard gewerkt”, zegt regisseur van dienst Heleen Van Aken.

“Kerstmagie is een sprookjesachtige reeks theaterwandelingen, die plaatsvinden van 7 tot 23 december. Kasteel d’Ursel wordt voor de gelegenheid helemaal versierd in een feeërieke kerstsfeer, in de kamers wordt ‘Paniek in het Kerstkasteel’ gespeeld. Bijzonder is dat alles wordt georganiseerd en gerealiseerd door vrijwilligers. We lanceerden een oproep in april en onze groepen raken goed gevuld.”

Elke rol driedubbel bezet

“Enkel bij de acteurs en dansers zijn nog enkele plaatsen vrij, maar dat is ook logisch. Omdat er zo veel voorstellingen op de planning staan, wordt elke rol driedubbel bezet. Alleen zo blijft het voor iedereen haalbaar. We zoeken nu nog een paar vrijwilligers voor enkele sprekende rollen en dansers. Wie zin heeft om zich nog aan te sluiten, is dus meer dan welkom. De dansers hebben al één keer geoefend, de acteurs starten komend weekend”, zegt Van Aken.

Plantrekkerij

“We brachten net ook iedereen samen voor een kick-off en de sfeer was geweldig. Er wordt al heel druk gewerkt aan de kostuums, er worden grootse plannen gemaakt voor de bouw van verschillende decors, er worden duizenden kerstballen aangesleept en honderden dozen krijgen nu al een kerstpapierverpakking... Er komt veel creativiteit en ‘plantrekkerij’ kijken bij deze organisatie en we gaan er niet geraken zonder samen te werken. Voelen dat de spanning stilaan stijgt en dat iedereen geniet van het samenwerken, is nu al heel leuk. Wat wordt dat in december...”

Kerstmagie, van 7 tot 23 december 2019 in kasteel d’Ursel in Hingene (Bornem). Inschrijven als medewerker of tickets reserveren kan via www.kerstmagie.be.