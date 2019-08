NMBS zorgt voor 2.000 extra zitplaatsen: “Kom met de trein naar de Dodentocht” Els Dalemans

08 augustus 2019

12u22 42 Bornem De organisatie van de Dodentocht doet een warme oproep naar de deelnemers om vrijdagavond met het openbaar vervoer naar Bornem af te zakken. De NMBS zorgt voor zo’n 2.000 extra zitplaatsen op de treinen.

“Vrijdagavond om 21 uur vertrekken er 13.000 wandelaars vanuit Bornem. In de uren voordien zorgt dit jaarlijks voor de nodige verkeershinder. De N16 is sowieso al filegevoelig, zeker nu door de werken aan de Scheldebrug. Daar moet je vrijdag nog duizenden Dodentocht-deelnemers en supporters bijtellen: dit wordt filerijden”, klinkt het bij Dodentocht.

“We roepen daarom de deelnemers en supporters op om zo veel mogelijk met het openbaar vervoer of met de fiets te komen. We werken nauw samen met NMBS, die op vrijdag tussen 17 en 20 uur, speciaal voor Dodentocht, zo’n 2.000 extra zitplaatsen creëert op de treinen tussen Sint-Niklaas en Mechelen.

Randparking

“Wandelaars die toch met de wagen komen, kunnen hun voertuig kwijt op onze Dodentocht-randparking aan de N16. Van daaruit organiseren we een shuttledienst naar het centrum. Bornem-centrum inrijden kan niet, heel wat straten zijn immers afgesloten omwille van de wandeltocht. We vragen deelnemers en supporters ook om de parkeerregels na te leven.”

“Wie zich toch door een chauffeur dichtbij het centrum wil laten afzetten, kan terecht op de kiss-and-ride-zone aan het gemeentehuis van Bornem op de Hingenesteenweg. Let op: deze zone is enkel bestemd om snel in en uit te stappen, parkeren kan hier niet.”