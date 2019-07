Nieuwe uitbater opent deuren 'Den Dijkgraaf 2.0' na grondige renovatie Els Dalemans

17u23 34 Bornem Op 26 juli is het zover: dan opent restaurant ‘Den Dijkgraaf’ aan de Temsesteenweg in Bornem weer de deuren. “We gingen voor een grondige renovatie en een nieuwe kaart, maar de populaire ribbetjes zijn gebleven”, zegt zaakvoerder Wim Van Campenhout.

“De vorige eigenaars runden Den Dijkgraaf zeker 25 jaar, maar op al die tijd was er maar weinig vernieuwd. Daarom gingen wij de voorbije maanden voor een totale make-over: op de muren na bleef niets overeind. We plaatsten een nieuwe keuken en nieuw sanitair, legden een mooie parketvloer, gaven de muren een stoere look met steigerhout... Den Dijkgraaf is zo meteen een moderne zaak, helemaal klaar voor de komende jaren.”

“We breidden ook ons menu uit. Vroeger was Den Dijkgraaf vooral bekend om de ‘ribbekes a volonté-formule’, en ook wij blijven dit gerecht serveren. Maar we investeerden ook in een houtskooloven, zodat we nog veel meer andere stevige vleesgerechten kunnen bereiden. Verder mogen ook de visschotels -paling in’t groen, mosselen en meer- niet ontbreken en komen er enkele veggie-schotels op de kaart.”

Den Dijkgraaf, Temsesteenweg 58 in Bornem, open vanaf 26 juli, meer info via FB: Den Dijkgraaf 2.0.