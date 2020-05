Nieuwe stripreeks Waldin succesvol gefinancierd: eerste deel verschijnt in zomer Wannes Vansina

14 mei 2020

17u47 4 Bornem De nieuwe stripreeks Waldin van bedenker Tim De Decker uit Bornem en tekenaar Patrick Cornelis uit Riemst komt er. Een crowdfunding om het eerste album te financieren, loopt nog drie dagen, maar de beoogde 12.000 euro zijn binnen.

De backers steunden zelfs al voor 15.305 en behaalden zo al enkele stretchgoals. “We zijn absoluut tevreden. Zeker in coronatijden is het niet gemakkelijk om geld op te halen. De strip komt er!”, zegt De Decker. Hij hoopt dat de strip goed zal worden onthaald. “Ik werk intussen aan het storyboard voor het tweede van de in totaal zes delen.” Voor elk deel zal telkens opnieuw een crowdfunding worden opgezet.