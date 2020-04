Nieuwe speeldata voor Passie 2.0 2.0: tickets omboeken en kopen kan vanaf juni Els Dalemans

23 april 2020

12u12 0 Bornem Net als vele andere activiteiten, werden ook de voorstellingen van Passie 2.0 2.0, geannuleerd omwille van de coronacrisis. Maar uitstel is geen afstel: de organisatoren prikten nieuwe speeldata. Vanaf 1 juni kunnen reeds gekochte tickets omgeboekt worden, een week later komen ook de andere kaarten op de markt.

Na vele jaren voorbereiden en vele maanden repeteren, werd in Mariekerke (Bornem) reikhalzend uitgekeken naar de première van Passie 2.0 2.0 op vrijdag 3 april. Maar in de laatste rechte lijn naar de première brak het coronavirus uit, alle voorstellingen van ‘De zoon van een timmerman’ werden geannuleerd. Cultuurkring De Meivis maakt nu de nieuwe speeldata bekend.

“Onze première staat op de planning op 17 september, de volgende voorstellingen spelen we op 18, 19 en 20 september en 24, 25, 26 en 27 september. Wie al een ticket kocht, kan dit vanaf 1 juni heel eenvoudig omboeken naar één van de nieuwe speeldata. Tickethouders kunnen dit zelf doen via de website of telefonisch via cultuurcentrum Ter Dilft.”

“We zetten onze ticketverkoop gedurende één week enkel open voor deze omboekingen. Vanaf maandag 8 juni kan ook iedereen die nog géén ticket op zak heeft, er eentje aankopen voor één van onze nieuwe voorstellingen. Omboeken is ook na die datum nog mogelijk, maar de keuze wordt daarna vanzelfsprekend alsmaar kleiner.”

Wie vragen heeft, kan terecht op info@passie2020.eu