Nieuwe schepen stopt na 8 jaar met broodjeszaak 'Elkies': “De combinatie blijkt té zwaar” Els Dalemans

10 september 2019

15u34 0 Bornem Schepen Elke Cuyt (IEDEREENBORNEM) stopt na 8 jaar met haar broodjeszaak ‘Elkies’ in Bornem. “De combinatie met een eigen broodjeszaak en een dochtertje van twee bleek te zwaar, zeker voor een perfectioniste”, zegt Cuyt.

Elke Cuyt was amper 22 jaar oud toen haar eigen zaak opstartte. “Ik was nog heel jong, maar het is altijd al mijn droom geweest om zelf iets uit te bouwen. Elkies draaide enorm goed, en ik deed het werk ook doodgraag. Maar ik nam vorig jaar de beslissing om mij kandidaat te stellen voor IEDEREENBORNEM bij de gemeenteraadsverkiezingen, en mocht in januari tot mijn eigen verbazing zelfs schepen worden.”

Chaos

“Ik wist toen al dat ik op zoek zou moeten gaan naar een nieuw evenwicht. Ik heb woonbeleid, sociaal beleid, senioren, burgerzaken en begraafplaatsen als bevoegdheden, dat is een hele boterham. In mijn broodjeszaak schakelde ik meer medewerkers in, maar ik probeerde ook nog zelf voldoende aanwezig te zijn. Ik merkte echter al snel dat ik overal iets te veel de touwtjes in handen wil houden. Ik kan de zaak niet volledig runnen zoals ik wil, en me ook niet voor de volle 100 procent smijten op mijn taken als schepen.”

“Onze dochter Nya is bovendien nog maar twee jaar oud. Zij gaat binnenkort naar de kleuterschool en zal dan een pak meer routine nodig hebben. Nu is de chaos te groot, dus heb ik deze knoop moeten doorhakken. Op zaterdag 5 oktober sta ik een allerlaatste keer in Elkies. We zijn van plan er een feestje van te maken om die 8 jaar zo mooi mogelijk af te sluiten. Ik vrees dat het een heel emotioneel moment wordt. Mijn doel is om voor die datum een overnemer te vinden, zodat iemand ander de broodjeszaak met evenveel liefde en plezier kan verderzetten.”

Meer over Elke Cuyt