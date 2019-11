Nieuwe huisvuilzakken worden niet duurder, wel kleiner Els Dalemans

08 november 2019

14u31 2 Bornem De nieuwe huisvuilzakken van de gemeente Bornem worden vanaf volgend jaar 20 procent kleiner. “We willen de prijs niet optrekken, maar moesten wel op zoek naar een compensatie.De vaste afvalbelasting daalt, net als de prijzen van de blauwe en roze zakken”, zegt burgemeester Kristof Joos (N-VA).

“De vaste afvalbelasting van Ivarem voor het hele grondgebied daalt vanaf 2020 van 54 naar 49 euro. Bovenop werd er een reeks maatregelen uitgewerkt, waardoor heel wat extra kortingen mogelijk zijn. Op deze vaste afvalbelasting kwam in het verleden immers heel wat kritiek van inwoners: zij vonden het niet correct dat bijvoorbeeld een alleenstaande evenveel moest betalen als een gezin van vijf”, legt Joos uit.

Roze en blauwe zak

“Het variabele gedeelte van de afvalbelasting mag elke gemeente zelf invullen. In Bornem ligt op dit moment een voorstel op tafel, dat in december zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad. In dit voorstel dalen de prijzen van de blauwe en roze zakken van 2,50 euro per rol naar 1,50 euro per rol. Op die manier willen we inwoners aanmoedigen om nog meer te sorteren en recycleren. Maar er was elders een aanpassing nodig om weer een evenwicht te krijgen.”

20 procent kleiner

“De prijzen van de huisvuilzakken konden niet lager, maar we wilden de prijs ook niet laten stijgen. Daarom hebben we ervoor gekozen vanaf 2020 de huisvuilzakken 20 procent kleiner te maken. We merken dat zeker niet alle zakken die onze inwoners buiten zetten, helemaal vol zitten of het maximumgewicht van 15 kilogram halen. Wie de zak nu beter vult, zal dus niets merken van deze aanpassing.” De nieuwe huisvuilzakken zullen te koop aangeboden worden vanaf volgend jaar. Er wordt een overgangsperiode voorzien. De oude zakken mogen nog gebruikt worden tot en met eind juni 2020. Wie grotere hoeveelheden heeft aangekocht, kan deze per volledige rol omruilen in de verschillende verkooppunten in de gemeente.