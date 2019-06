Niet alleen paling, maar ook Palingfestival kleurt groen: porties afhaalpaling in katoenen draagtas Els Dalemans

01 juni 2019

15u36 0 Bornem Op zaterdag 8, zondag 9 en maandag 10 juni verwacht de vzw Palingfestival weer duizenden bezoekers in Mariekerke (Bornem) voor de 48ste editie van het eetfestijn voor het goede doel. “Niet alleen onze paling kleurt groen, ook wij gaan de ecologische toer op. Zo lieten we katoenen zakjes maken die de plastic exemplaren moeten vervangen”, zegt voorzitter Danny Luyckx.

“We wilden ons steentje bijdragen in het verminderen van de hoeveelheid plastic. Daarom lieten we voor onze afhaalpaling draagtasjes maken, zodat onze 3.500 porties niet meer in een plastic exemplaar worden meegegeven. Klanten betalen hier 1,5 euro extra voor, maar ze krijgen in ruil één euro korting bij hun volgende aankoop. Ook in de tent letten we beter op wat we gebruiken: we kiezen nog meer voor glas in plaats van plastic, voor herbruikbare lepeltjes, enzovoort”, zegt Luyckx.

“De prijs van onze ‘Paling in ’t groen op zijn Mariekerks’ stijgt dit jaar met één euro, simpelweg omdat de leveranciers ook duurder zijn geworden. We moesten dus wel volgen, want ons doel is nog altijd zo veel mogelijk geld in te zamelen voor onze 20 goede doelen.”

De voorbereidingen voor het eetfestijn zijn al volop aan de gang. “We organiseerden onze jaarlijkse kookworkshop, om de kwaliteit van onze gerechten nog te verbeteren. Het geheugen van onze koks en kokkinnen wordt weer even opgefrist, en wij zijn er zeker van dat de paling in elke pot identiek is.”

Vrijwilligers gezocht

“Dinsdagochtend starten we met de opbouw en daarna volgt de inrichting van de tent op het Kouterplein. Zo gaan we door tot de grote opening zaterdagmiddag. We zoeken overigens nog vrijwilligers die ons willen helpen in de keuken. Om het werk al wat lichter te maken, proberen we voor het eerst een wasautomaat uit, maar extra helpende handen zijn nog meer dan welkom!”

www.palingfestival.be