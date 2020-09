Niels opent eigen eethuis in voormalige slagerij van ouders: “Zijn project, maar we helpen waar we kunnen”

Bornem

Hij moet nog 22 worden, toch opent Niels Waumans op woensdag 30 september al de deuren van zijn eigen zaak in Mariekerke (Bornem). ‘Eethuis Niels’ krijgt onderdak in de voormalige keurslagerij waar Johan Claus (55) en Ilse Keppens (47) samen 26 jaar lang achter de toonbank stonden . “Dit wordt Niels zijn project, maar wij blijven helpen waar we kunnen”, zegt moeder Keppens.