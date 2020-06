Natuurpunt lokt visdiefjes naar Noordelijk Eiland met nestvlotten Els Dalemans

23 juni 2020

18u40 0 Bornem De vrijwilligers van Natuurpunt hebben een tiental koppeltjes te gast op het Noordelijk Eiland in Wintam (Bornem). Het gaat om visdiefjes, broedvogels die een beetje lijken op meeuwen. De natuurvereniging lokte de vogels naar het natuurgebied met de plaatsing van nestvlotten.

“Visdiefjes zijn trekvogels die overwinteren in West-Afrika, om elk jaar rond eind april terug te keren naar hun broedgebieden in West-Europa. Toen het Noordelijk eiland in Wintam werd ingericht als natuurgebied, kwamen er jaarlijks tientallen paartjes broeden op wat toen een grote zandvlakte was”, zegt Erik de Keersmaecker van Natuurpunt Rupelstreek.

Veilige broedplaats

Maar door de komst van de vos moesten de visdiefjes noodgedwongen verhuizen naar veiligere locaties. Wij gingen bij Natuurpunt, samen met het Agentschap voor Natuur en Bos, op zoek naar de beste manier om de visdiefjes in dit gebied alle kansen te geven. We plaatsten kleine nestvlotten, en deze waren een groot succes. Maar: ook de kokmeeuwen ontdekten de vlotjes als broedplaats, en toen was het succesverhaal voor de visdiefjes afgelopen.”

Coronacrisis

“Eind 2018 werd er echter een nieuw eilandje aangelegd in de noordelijke plas op het Noordelijk eiland. Die plek bleek een prima alternatief, want vorig jaar vonden 4 paartjes visdiefjes er hun thuis. Eén paartje slaagde erin om 2 jongen groot te krijgen, bij de 3 andere liep het mis. Dit jaar wilden we graag weer nestvlotten plaatsen, de coronacrisis zorgde echter voor vertraging.”

Tiental paartjes

“Het voordeel van dit uitstel was dat het overgrote deel van de kokmeeuwen nu elders aan het broeden is. De twee vlotten voor de visdiefjes zijn nu ook geplaatst, en we tellen nu alweer een tiental paartjes! Het is een prachtig zicht om de visdiefjes over de plassen van het Noordelijk eiland en langs de oevers van de Rupel en het Zeekanaal te zien vliegen. Plots duiken ze het water in, om met een visje in de snavel weer boven te komen en vliegensvlug naar hun jongen te vliegen.”

Vogelkijkwandelingen

“Wie deze vogels aan het werk wil zijn, kan deelnemen aan de vogelkijkwandelingen van Natuurpunt. Die worden georganiseerd op het Noordelijk Eiland, elke eerste zaterdag van de maand. We spreken af aan de veersteiger van de Rupeldijk in Schelle om 8.50 uur en aan de kant van Wintam om 9 uur.”

Meer info: info@natuurpuntrupelstreek.be