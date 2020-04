Natuurinspectie onderzoekt branden in natuurgebied Els Dalemans

10 april 2020

18u41 0 Bornem De natuurinspecteurs van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) onderzoeken twee branden in natuurgebied Spierbroek in Bornem. “De brand is vermoedelijk aangestoken op privéterrein, en verwoestte zo’n 2 hectare. Gelukkig doofde het vuur vanzelf”, zegt Jan Lamberts van ANB.

“Vorige week zaterdag heeft het twee keer gebrand in natuurgebied Spierbroek, de brandhaarden zijn telkens te vinden op een stukje privédomein. Mogelijk wou de eigenaar er wat riet verbranden. Maar het vuur kon zich door de droogte verder verspreiden, en wist zelfs twee sloten te overbruggen. Gelukkig is het vuur vanzelf ook weer uitgegaan, anders was de schade nog veel groter geweest”, zegt Lamberts.

“Alles samen schatten we dat toch zo’n 2 hectare gebied is afgebrand. De natuur zal zich hier op termijn wel terug herstellen, maar wij onderzoeken deze zaak toch verder. We hebben al een vermoeden wie de daders zijn, maar kunnen daar voorlopig nog niets meer over kwijt. Voor de veiligheid in onze natuurgebieden zou het overigens dringend moeten regenen, want het is overal véél te droog.”