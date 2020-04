Natuurgidsen lanceren reeks

corona-wandelingen Els Dalemans

09 april 2020

17u07 0 Bornem De natuurgidsen uit Klein-Brabant lanceren een gloednieuwe website en meteen ook enkele corona-wandelingen. “Het is frustrerend om zelf even geen wandelingen te mogen begeleiden, maar we kunnen inwoners zo wél de mooiste plekjes tonen.”

Vorig jaar organiseerden Natuurpunt Klein-Brabant, de Vereniging voor Milieueducatie in Provincie Antwerpen en Natuurpunt CVN samen een cursus ‘Natuurgids in Klein-Brabant’. “Natuurgidsen werden stilaan een zeldzaam ras, ondanks de vele natuurgebieden in onze regio. Dankzij die cursus kwamen er 11 nieuwe natuurgidsen bij, zij stonden te popelen om dit voorjaar hun kunnen te tonen aan groepen wandelaars”, zegt natuurgids Tom Van Bel.

Corona-wandelingen

“Maar wegens de coronacrisis zijn gegidste wandelingen op dit moment natuurlijk niet mogelijk. Daarom hebben we op onze nieuwe website een reeks corona-wandelingen geplaatst, zodat inwoners op eigen houtje de mooiste plekjes van Klein-Brabant kunnen ontdekken”, vertelt Van Bel.

“Verder verzamelden we hier interessante info over onze regionale natuur, en wat uitleg over de natuurgidsen zelf”, zegt Van Bel nog. “Wanneer de coronacrisis achter de rug is, kan je via deze website en de bijhorende Facebookpagina onze gidsen weer reserveren voor een geleide wandeling, dit is ook mogelijk voor verenigingen, scholen en meer.”

