Natuurgidsen blazen oude boomgaard nieuw leven in Els Dalemans

21 juni 2019

20u48 0 Bornem ‘Bomen tot in de hemel’, zo heet het project van 3 Bornemse natuurgidsen in spe. Tom Van Bel, Jan De Bock en Lieve Willaert willen de oude boomgaard van de Sint-Bernardusabdij nieuw leven inblazen. “We zoeken 42 peters en meters om ons project te steunen, één voor elke boom”.

“Het domein van de Bornemse abdij had vroeger een eigen boomgaard met lokale fruitboomrassen, zoals citroenappel en bernardusappel. Er bestaan heel wat verhalen over die boomgaard. Zo zouden hongerige Bornemnaren tijdens de oorlog over de omheining geklommen zijn om er fruit te plukken. Wij volgen een opleiding tot natuurgids, en als eindwerk besloten we deze oude boomgaard nieuw leven in te blazen”, zegt Van Bel.

“We vonden in de abdij de nodige schetsen van de indeling, lijsten van de boomsoorten... Zo kunnen we de paden weer op exact dezelfde plaats aanleggen, we zochten ook dezelfde oude rassen uit. Die specifieke soorten aankopen kost heel wat geld, en we hebben maar liefst 42 bomen nodig. Daarom gaan we op zoek naar peters en meters. Zij betalen 50 euro, krijgen in ruil hun naam aan een boom én worden jaarlijks uitgenodigd op een grote lente-picknick in de boomgaard.”

“Op de Ecotuinendag, nu zondag 23 juni in de abdijtuin, geven we het startschot van deze crowdfunding. Alle voorbereidingen -het graven van de putten, het bemesten van de grond voor de aanplanting- moeten voor september rond zijn. Zo kunnen we de jonge stammen in het najaar planten. Als alles goed gaat, kunnen de eerste vruchten over 5 tot 10 jaar geplukt worden, maar pas over pakweg 50 jaar kunnen we spreken van een volwaardige boomgaard.”

De drie natuurgidsen hebben voor hun project op het privédomein van de abdij natuurlijk de toestemming nodig van de Bornemse abt Leo. “De abt vond het een tof idee en gaf ons meteen groen licht. Om hem te bedanken, zal onze boomgaard zijn naam dragen.”