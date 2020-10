Na extra gemeenteraad en hoofdelijke stemming over nieuw mobiliteitsplan: ‘Proefopstelling blijft, alle Bornemnaars krijgen inspraak’ Els Dalemans

01 oktober 2020

17u33 4 Bornem De aangepaste versie van de proefopstelling van het Bornemse mobiliteitsplan blijft bestaan, De aangepaste versie van de proefopstelling van het Bornemse mobiliteitsplan blijft bestaan, ook na een extra gemeenteraad en een hoofdelijke stemming . “Ik ben er nog altijd van overtuigd dat we hiermee voor meer leefbaarheid en fietsveiligheid gaan zorgen”, aldus mobiliteitsschepen Saadet Gulhan (N-VA).

De Bornemse coalitie van N-VA en IEDEREENBORNEM wou tijdens de gemeenteraad van september geen stemming organiseren over het afvoeren van de proefopstelling van het mobiliteitsplan. Daarom riep oppositiepartij CD&V een extra raad over het onderwerp samen.

Warregaren

Tussen de twee raden in, besliste de meerderheid vorige week om de ‘knip’ op het einde van de Boomstraat weer weg te halen. Het verkeer krijgt aan het Warregaren dus opnieuw de mogelijkheid om naar parking Achterweidestraat en parking Abdij te rijden. Toch stelden CD&V en Vlaams Belang opnieuw de vraag om het plan -met uitzondering van de fietszone- af te voeren.

Werkgroep

“Er schorten nog te veel zaken aan deze proefopstelling, denk maar aan de gevaarlijke situatie die gecreëerd wordt door het uitschakelen van de verkeerslichten op het kruispunt Absveldstraat-Barelstraat. Bovendien werd deze proefopstelling ingevoerd zonder enige vorm van inspraak en participatie. Wij vragen daarom de samenstelling van een nieuwe werkgroep die een nieuw plan kan uitwerken”, aldus gemeenteraadslid Liesje Pauwels (CD&V).

Doeltreffend

Ook gemeenteraadslid Wim Verheyden (Vlaams Belang) pleitte ervoor om het geheel te herbekijken, óók de fietszone. Schepen Gülhan hield echter voet bij stuk. “Ik blijf erbij dat deze maatregelen doeltreffend zijn voor de verkeersveiligheid en de fietsveiligheid. Het gaat hier nog steeds om een proefopstelling, er zijn dus nog altijd en overal wijzigingen mogelijk. We kregen zowel positieve als negatieve reacties, en werken hiermee verder. Ik vind de werkgroep een goede suggestie, en heb zeker de intentie deze op te richten.”

Tweedracht

Burgemeester Kristof Joos (N-VA) gaf CD&V bovenop nog een veeg uit de pan. “Jullie proberen tweedracht te zaaien, en jagen de Bornemnaren op extra kosten met een bijkomende gemeenteraad. Bornem was altijd vooruitstrevend in haar beleid, sinds de eeuwwisselingen staan we echter stil terwijl iedereen rondom ons vooruit gaat. Wie bestuurt, moet soms minder populaire beslissingen durven nemen. Negatieve neveneffecten zijn dan onvermijdelijk, net daarom stelden we de ‘knip’ ondertussen al bij.”

“We gaan ook akkoord met de oprichting van een werkgroep, maar niét volgens het voorstel van CD&V. Wij zullen niet alleen de door hen voorgestelde groepen aan het woord laten, maar alle Bornemnaren de kans geven om van zich te laten horen.”