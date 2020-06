Na buurgemeente Puurs-Sint-Amands: ook Bornem gaat op zoek naar grotere huisvuilzakken Els Dalemans

16 juni 2020

18u23 0 Bornem Nu de gemeente Puurs-Sint-Amands op zoek gaat naar betere huisvuilzakken, vraag ook CD&V Bornem om de grootte en kwaliteit van de Bornemse exemplaren aan te passen. “De huidige huisvuilzakken zijn te klein, ook de kwaliteit moet beter”, zegt Kevin Van Ranst (CD&V). Milieuschepen Nicole Van Praet (Groen) belooft een aanpassing.

“Onze buurgemeente Puurs-Sint-Amands gaat op zoek naar betere en grotere huisvuilzakken, na de vele klachten van inwoners. Ook in Bornem horen we regelmatig gemor over het kleinere formaat en de lamentabele kwaliteit. Wij stellen daarom voor om ons meteen bij Puurs-Sint-Amands aan te sluiten in de zoektocht naar een beter alternatief. Zo kunnen ook wij onze inwoners hopelijk snel weer grotere en betere zakken aanbieden”, zegt Van Ranst.

Prijs waard

Schepen Van Praet bekijkt het voorstel. “We begrijpen allemaal het principe ‘de vervuiler betaalt’, maar we moeten inderdaad ook eerlijk zijn: de nieuwe huisvuilzakken zijn wel erg klein. Volgens Ivarem moet er rekening gehouden worden met het gewicht, de oude exemplaren waren te zwaar voor de vuilnisophalers. Ook dat begrijpen we, maar voor 2,30 euro moeten onze inwoners nog wel een kwalitatieve huisvuilzak krijgen die deze prijs waard is.”

“We hebben na de invoering van de nieuwe zakken even afgewacht, maar kregen inderdaad alsmaar meer klachten binnen. We zijn dan ook op het punt aanbeland dat we dit niet meer kunnen negeren. We zullen contact opnemen met Puurs-Sint-Amands en bekijken hoe we dit best aanpakken.”

Oude rollen omruilen

“Ik wil de Bornemnaren ook nog even wijzen op onze actie in verband met de oude restafvalzakken. Deze mochten in eerste instantie gebruikt worden tot 1 mei, en vele inwoners hebben dan ook hun volle oude rollen al omgeruild. Maar in samenspraak met Ivarem werd het gebruik van de oude restafvalzakken echter verlengd tot het einde van dit jaar.”

“Omdat de nieuwe restafvalzak echter 20 procent kleiner is dan de oude restafvalzak, krijgen inwoners die hun rollen al omruilden nu de kans om 2 afvalzakken af te halen per volle omgeruilde rol. We vragen hier geen bewijzen voor, we rekenen op de eerlijkheid van onze inwoners. De zakken omruilen kan nog op woensdag 17 juni van 18 tot 20 uur in zaal Kloosterheide in Bornem, op donderdag 18 juni van 18 tot 20 uur in het gemeenschapshuis van Wintam en op zaterdag 20 juni van 10 tot 12 uur in het gemeenschapshuis van Branst.”