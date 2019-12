Na 250 voorstellingen valt doek over Kerstmagie in kasteel d'Ursel: “Hier zijn vele mooie vriendschappen gesmeed” Els Dalemans

23 december 2019

18u46 0 Bornem Met nog één dag te gaan tot kerstavond, vonden maandag de allerlaatste voorstellingen van ‘Kerstmagie’ plaats in kasteel d’Ursel in Hingene (Bornem). “De cijfers zijn indrukwekkend: met onze 250 vrijwilligers speelden we evenveel voorstellingen en ontvingen we maar liefst 7.000 bezoekers in het kasteel. Ik ben enorm fier op de ploeg die dit heeft klaargespeeld”, zegt regisseur Heleen Van Aken.

In april werd in Hingene het startschot gegeven van Kerstmagie: een reeks theaterwandelingen doorheen het kasteel vlak voor de feestdagen. Met een eerste oproep gingen de organisatoren op zoek naar vrijwilligers om samen te acteren, figureren, decors te bouwen en kostuums te naaien... In het najaar werden honderden dozen tot pakjes verpakt, werd elke kamer van het kasteel versierd in een feeërieke kerstsfeer, en werd er door de drie ploegen acteurs urenland gerepeteerd.

250 voorstellingen

“Op 7 december vond onze eerste voorstelling plaats, alles samen werd ‘Paniek in het Kerstkasteel’ maar liefst 250 keer gespeeld. Zeker tijdens de laatste week waren zo goed als alle voorstellingen uitverkocht. Het is een enorm intensieve en vermoeiende, maar tegelijk ook zo’n toffe periode geweest”, zegt Van Aken.

Vriendschappen

“Ik heb hier de voorbije weken vele mooie vriendschappen zien ontstaan: mensen die elkaar voor Kerstmagie niet kenden, brengen nu zelfs geschenkjes voor elkaar mee. Niet alleen voor het publiek en de organisatie, maar ook voor de hele ploeg vrijwilligers, was dit een geslaagd project. De kerstversiering in het kasteel mag nog even blijven hangen tot begin januari, de Winterbar op het kasteeldomein wordt dinsdag al afgebroken. En na die vele drukke weken, kan iedereen thuis rustig Kerstmis gaan vieren.”