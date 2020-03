Na 2 proefprojecten: Bornem plant meer schoolstraten Els Dalemans

14u55 12 Bornem De gemeente Bornem wil, samen met alle scholen op het grondgebied, bekijken waar nog meer schoolstraten mogelijk zijn. Eerder werden de Pastoor Peetersstraat in Branst en de Victor Kegelsstraat in Wintam al een ‘schoolstraat’, ook de Driesstraat in het centrum wordt nu al officieus afgesloten tijdens de schoolspits.

Een schoolstraat wordt bij het begin en het einde van elke schooldag voor een bepaalde periode met nadarhekken afgezet. Doorgaand verkeer is dan enkel mogelijk te voet of met de fiets. Bewoners mogen de straat tijdens die periode wel uitrijden, maar niet inrijden.

“De Driesstraat is officieel géén schoolstraat. Om conflicten tussen wagens en zwakke weggebruikers zo veel mogelijk te vermijden, sluit de OLV Presentatieschool toch elke ochtend en avond deze straat tijdelijk af. De hekken worden door sommige automobilisten echter genegeerd, zij rijden de straat tóch in en daar storen heel wat ouders zich dan weer aan”, zegt gemeenteraadslid Wim Verheyden (Vlaams Belang).

Duidelijk voor iedereen

“Het is natuurlijk allesbehalve ideaal dat men op deze officieuze manier te werk gaat. Zou het gemeentebestuur niet betere onderzoeken of de Driesstraat ook een officiële schoolstraat kan worden? Zo is het meteen voor iedereen duidelijk dat schoolgaande kinderen en ouders die zich te voet of met de fiets verplaatsen voorrang krijgen. Wij vragen zo snel mogelijk een overleg tussen de gemeente Bornem, de school, de ouders en de buurtbewoners.”

“We willen dit voorstel zeker onderzoeken en bekijken met onze dienst mobiliteit de mogelijkheid om meteen àlle scholen op ons grondgebied aan te schrijven”, zegt mobiliteitsschepen Saadet Gülhan(N-VA). “We vermoeden immers dat er ook elders interesse zal zijn in de invoering van zulke schoolstraten. Dit is meteen ook het ideale moment om een duidelijk kader te creëren. Zo weet iedereen meteen wat de afspraken, verantwoordelijkheden en regels rond schoolstraten zijn.”