Muziek maken verboden in wijn- en muziekbar Velkro: “Dit is geen randactiviteit, maar mijn corebusiness” Els Dalemans

11 augustus 2020

18u54 0 Bornem Zijn grote liefde voor muziek combineren met lekkere wijn en gezelligheid, dat was het doel van Bornemnaar Joachim Maes toen hij in januari 2020 de deuren opende van zijn wijn- en muziekbar ‘Velkro’. Maar door de coronamaatregelen mag Maes geen muziek meer maken in zijn eigen zaak. “Ik wou mijn instrumenten nog eens bovenhalen voor Moederdag, maar krijg geen toestemming.”

De horeca kreunt onder de verscherpte coronamaatregelen, ook voor Maes zijn het zware tijden. “Mijn zaak was amper twee maanden open toen het land in lockdown ging, sinds de heropening van de horeca houd ik mij net als de collega’s aan elk mogelijk regeltje. Week na week komt er wel een aanpassing of verstrenging bij, maar we blijven doorgaan.”

Accordeon

“Eén ding frustreert mij echter mateloos: ik mag geen muziek meer maken. Ik begrijp dat randevenementen, zoals optredens op podia en activiteiten die grote groepen volk lokken, op dit moment niet kunnen. In mijn zaak kunnen 30 mensen tegelijk een glas wijn drinken, terwijl zij aan hun tafeltjes zitten zou ik graag eens op mijn piano of accordeon spelen.”

Moederdag

“Velkro ís nu eenmaal geen klassiek café maar een wijn- en muziekbar. Muziek is mee mijn ‘corebusiness’. Ik wou graag iets muzikaal doen rond Moederdag dit weekend, maar krijg geen toestemming. Ik denk niet dat mijn klanten hier wild zouden staan dansen, terwijl ze elkaar in een ander café wel juichend omhelzen tijdens voetbalwedstrijden op het scherm. Absurder wordt het niet.”

Uitzondering

“Ik begrijp dat muziek voor Joachim een onderdeel van zijn businessmodel is, maar we moeten ons nu eenmaal houden aan de provinciale maatregelen”, reageert burgemeester van Bornem Kristof Joos (N-VA). “Als we één uitzondering toestaan, zullen de vragen van andere horecazaken meteen volgen. We proberen onze ondernemers te steunen waar mogelijk, onder andere door de terrassen uit te breiden, en zullen ook deze opmerking meenemen naar het volgende provinciaal overleg.”