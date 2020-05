Motorrijder zwaar gewond bij ongeval Tim Van Der Zeypen

21 mei 2020

Een motorrijder is donderdagavond omstreeks 18.00 uur ernstig gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Appeldijkstraat in Weert (Bornem). Bij het inrijden van een bocht verloor de motorrijder de controle over zijn stuur en belandde hij vervolgens in de gracht naast de rijbaan. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Nadat het slachtoffer was gestabiliseerd, kon de brandweer hem na ruim een uur uit de gracht evacueren. Vervolgens werd de motorrijder onder politiebegeleiding overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen in Edegem. De politiezone Klein-Brabant onderzoekt nu verder hoe het ongeval is kunnen gebeuren. De Appeldijkstraat bleef heel die tijd afgesloten voor het verkeer.