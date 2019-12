Motorrijder rijdt bijna zestig kilometer per uur te snel TVDZM

23 december 2019

10u45 0 Bornem De politie van Klein-Brabant heeft afgelopen weekend verschillende controle-acties gehouden. Zo hield de politie onder meer snelheidscontroles en moesten 672 chauffeurs een ademtest afleggen. Ook fietsers werden gecontroleerd.

Bij een snelheidscontrole op de Provinciale Weg (N17) betrapte de politie een motorrijder. De man reed er 59 kilometer per uur te snel. “Hij reed maar liefst 129 kilometer per uur”, luidt het bij de politiezone. “Op die plek telt er een maximum snelheid van zeventig kilometer per uur.” Nog op de N17 werden er 617 auto’s gecontroleerd op hun snelheid. 56 autobestuurders mogen binnenkort een proces-verbaal in de brievenbus verwachten.

Dronken chauffeurs

Verder hield de politie ook nog enkele andere controles. Zo stonden ze onder meer op de Oude Heirbaan, Liezeledorp, de Meirstraat, de Gansbroekstraat in Puurs-Sint-Amands en langs de Sint-Amandsesteenweg in Bornem. Zo’n 672 chauffeurs moesten een ademtest afleggen. “Negen bestuurders legden een positieve ademtest af”, gaat de politie verder. “Zes chauffeurs mochten hun rijbewijs inleveren voor drie uur. Drie anderen tot slot deden dit voor zes uur”

Fietsverlichting

Tijdens de controle-acties controleerde de politie ook nog veertien fietsers.Twee ervan waren niet in orde. “Het ging om twee minderjarigen”, besluit de politiezone. “Ze kregen een waarschuwing en een lampensetje.”