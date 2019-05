Mobibus leert tieners over grootste gevaren in het verkeer Els Dalemans

27 mei 2019

17u13 0 Bornem De Mobibus is te gast in Bornem. De leerlingen van Atheneum Klein-Brabant bezochten de interactieve tentoonstelling maandag, op dinsdag is het de beurt aan de tweede graad van het de OLV Presentatieschool.

“De Mobibus is een initiatief van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde), die tweejaarlijks afzakt naar Bornem. Wij nodigen telkens onze leerlingen van het derde en vierde jaar van de Bornemse secundaire scholen uit. We focussen net op deze doelgroep omdat uit de ongevallenstatistieken blijkt dat in de leeftijdscategorie van 15- tot 29-jarigen het verkeer doodsoorzaak nummer één is”, zegt Isabelle Michiels van de Bornemse dienst mobiliteit.

“In de bus ontdekken de tieners de grootste gevaren van het verkeer, aangepast aan hun leeftijd. Zo kunnen ze op een brommer een virtueel parcours afleggen, deelnemen aan een verkeersquiz, er wordt informatie gegeven over drank en drugs, de buschauffeur oefent meteen nog even de ‘dode hoek’ in met de leerlingen... Deelnemen aan het verkeer is een complexe zaak geworden, zeker voor jongeren. Daarom vinden wij het levensbelangrijk om hen op deze manier mee wegwijs te maken.”