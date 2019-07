Merckxboys vieren dertigjarig bestaan Els Dalemans

11u28 1 Bornem De Bornemse wielertoeristenclub ‘De Merckxboys’ blaast dit jaar exact dertig kaarsjes uit. De leden vierden die bijzondere verjaardag met een uitstap naar de Provence.

“Elk jaar kiezen we voor een andere streek waar we samen enkele dagen gaan fietsen. Dit keer trokken we naar het dorpje Goult, een ideale uitvalsbasis voor ritten naar de Mont Ventoux en meer”, zegt Karel De Schryver namens de club.

“Tien Merckxboys reden de mythische toertocht ‘La Cannibale’. Dat is een rit van 178 kilometer met twee beklimmingen van de Mont Ventoux en in totaal 6 cols. Leo Beckers, Gregory Steuns, Rudi Tersago, Chris Thiry, Walter Van Overloop, Patrick Wuytack, Wesley Wuytack, Gunter Van Acoleyen, Gerd Massaer en Marc Robyens haalden de eindmeet. Bovendien werd onze club ontvangen op het gemeentehuis van Gordes, al jaren de zustergemeente van Bornem en één van de mooiste dorpjes van Frankrijk.”

“De Merckxboys gebruiken de zomervakantie nu om onze vijfde ‘Herfstrit’ voor te bereiden. Die vindt plaats op zondag 1 september, met vertrek en aankomst in zaal Kloosterheide in Bornem. Starten kan tussen 7.30 en 10 uur, deelnemers kunnen kiezen uit ritten van 65 of 90 kilometer.”