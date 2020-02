Meer dan 500 kinderen palmen centrum in met kleurige carnavalstoet Els Dalemans

21 februari 2020

17u11 0 Bornem Zo’n 520 kinderen van de OLVP lagere school en kleuterschool trokken vrijdagmiddag door de Bornemse centrumstraten. Net voor de start van de krokusvakantie organiseerde de school immers de traditionele carnavalstoet.

“Wij zijn een pak braver dan de Aalstenaren, want onze kinderen gingen voor de ‘klassieke’ verkleedkostuums: prinsessen en piraten, allerlei dieren... Maar er waren ook originele exemplaren bij, zoals Lego-mannetjes en Star Wars-figuren”, zegt directeur Dirk Boeykens. Hij was voor de gelegenheid verkleed in een Chinese keizer mét nachtegaal. “Met ons leerkrachtenteam spreken we jaarlijks een thema af, en dit keer gingen we voluit voor de sprookjesfiguren.”

“We wandelden met onze leerlingen vanop het kerkplein helemaal tot achteraan de Boomstraat, en stapten daarna via het station en het seniorencentrum weer naar school. Voor de gelegenheid werd het parcours even autovrij gemaakt, heel wat ouders en grootouders kwamen ons onderweg toejuichen. We namen ook onze eigen boxen mee, om met wat carnavalsmuziek voor de nodige sfeer te zorgen. Met deze feestelijke optocht achter de kiezen zijn we helemaal klaar voor een week vakantie!”