Marleen viert driedubbel feest: haar 60ste verjaardag, 45 jaar als medewerker, én ook man Karel is jarig. Els Dalemans

09 augustus 2019

Wandelaars of supporters die iets gaan kopen in de Dodentocht-shop, moeten beslist shopverantwoordelijke Marleen Van Assche feliciteren. De Bornemse is niet alleen aan haar 45ste editie als medewerker toe, ze wordt ook zelf zestig jaar oud. “Nog straffer, mijn man Karel en ik zijn samen jarig, hij blaast 65 kaarsjes uit. We zagen elkaar vrijdagochtend even bij het ontbijt, maar verder was onze dag té druk om samen te vieren”, klinkt het.

“Ik startte 45 jaar geleden als medewerker in één van de controleposten, en was zó fier dat ik mocht meewerken aan de Dodentocht. Daarna hielp ik bij het ingeven van de deelnemerslijsten in de eerste computers, wat vaak nachtwerk was. Uiteindelijk kwam ik bij de shop terecht, en ik doe dit zó graag. We hebben de Dodentocht jaar na jaar zien groeien, het is een beetje ons ‘kindje’ waar we heel fier op zijn. Karel en ik vieren onze verjaardag volgend weekend met vrienden, want op dit moment zou ik nergens liever willen zijn dan hier in mijn winkeltje.”