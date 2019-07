Maria runt exact 50 jaar haar buurtwinkel: “Dit is niet gewoon mijn job, maar een engagement voor het dorp”

Els Dalemans

01 juli 2019

17u28 0 Bornem Exact 50 jaar geleden opende Maria De Proft (73) samen met haar man de deuren van een piepkleine buurtwinkel in Hingene (Bornem). Een halve eeuw later werd Maria’s werklust maandag gevierd door de medewerkers en klanten van de Spar-supermarkt. “Toen mijn man in 1991 om het leven kwam bij een overval, had ik geen andere keuze dan door te gaan. En ik ben nog lang niet van plan om te stoppen”, klinkt het.

Aan de kassa hingen slingers en ballonnen, klanten gaven wenskaarten en zelfs bloemen en planten af, ook de lokale harmonie kwam langs. Hingene vierde maandag Maria De Proft, die ook na 50 jaar werkvreugde nog niet van plan is om te stoppen.

“Op 1 juli 1969 openden we ons piepklein winkeltje in de Edmond Vleminckxstraat, met een oppervlakte van amper 27 vierkante meter. Vrij snel al sloopten we een muur zodat we konden uitbreiden, en dat zijn we altijd blijven doen. In 1984 verhuisden we naar onze huidige locatie in de Wolfgang d’Urselstraat, waar we een oud café ombouwden tot onze nieuwe winkel. Ook daarna zijn we blijven uitbreiden en vernieuwen. Op dit moment is onze supermarkt 800 vierkante meter groot, er zijn er 12 mensen aan de slag. Mijn kinderen Dirk en Nancy runnen nu de zaak, maar ik draai zelf nog elke dag mee.”

Op 50 jaar tijd heeft Maria véél zien veranderen. “Nu vind je het hele jaar door fruit uit alle hoeken van de wereld in de rekken, maar wie kende er vroeger een kiwi? Bij de eerste levering wegwerpluiers in 1975 keken de klanten maar raar. Zij waren het nog gewend om met katoenen doeken aan de slag te gaan. We hebben alle veranderingen altijd meteen omarmd, ook toen de eerste computers en kassasystemen op de markt kwamen. Alleen zo kan je als winkel blijven groeien.”

Overval

Maria vertelt haar verhaal alsof het al die jaren vanzelf is gegaan, maar dat is allesbehalve waar. In december 1991 verloor ze haar man Marcel Croes tijdens een overval op de winkel. “Hij was net na sluitingstijd vooraan in de winkel bezig, de daders drongen langs de zij-ingang binnen. Ze hebben hem neergeschoten, hij verloor te veel bloed en heeft het niet gehaald. Ik kwam op het lawaai af, en sloeg op de vlucht toen ik merkte wat er aan de hand was. Opnieuw werd de trekker overgehaald, ik raakte zwaargewond aan mijn linkerarm. De daders zijn zonder buit gevlucht.”

“Na een ziekenhuisverblijf en een sluiting van twee maanden heb ik de deuren van onze winkel weer geopend. Mijn kinderen waren 15 en 19 jaar oud, we hadden leningen lopen en personeel in dienst. Stoppen was simpelweg geen optie. Ook voor de klanten was en is onze supermarkt belangrijk. Ik zie dit niet als een gewone job, maar als een engagement voor het dorp. Alsmaar meer andere zaken sluiten de deuren, de deur-aan-deurverkopers van vroeger rijden niet meer rond, heel wat mensen geraken niet op het gemeentehuis en kopen hier bijvoorbeeld hun vuilniszakken...”

“Ik ken nu misschien iets minder inwoners van Hingene dan vroeger, maar nog altijd heel veel volk. In onze winkel wordt nog gepraat, gevraagd hoe het met iedereen gaat. Dat contact is waar ik het meeste van geniet, samen met het dagelijkse ‘bezig’ zijn. Zolang ik mij goed voel, zie ik geen reden om te stoppen met werken.”