Maria is de eerste baby van 2020 (al werd ze eigenlijk op kerstdag verwacht) Wannes Vansina

01 januari 2020

14u49 0 Bornem Maria Senga Noa (33) uit Bornem is vandaag om vijf na middernacht bevallen van Ayana. En zeggen dat het eerste kindje van 2020 eigenlijk geboren moest worden op… kerstdag.

De mama was volop oudjaar aan het vieren thuis met familie toen ze omstreeks 23 uur weeën voelde opkomen. Zij en papa Antonio Amiya Sita (38) spoedden zich naar AZ Rivierenland Bornem, waar ze een uur later beviel van haar derde kindje. “Het was nog spannend of het 2019 of 2020 zou worden. Voor ons maakte het niet veel uit. Dat ze nu op nieuwjaarsdag geboren werd, voelt wel speciaal. Grappig is dat ze was uitgerekend voor 25 december.”

De kleine Ayana woog bij haar geboorte 2,940 kilogram en meet 51 centimeter. Ze is in goede gezondheid. Ayana heeft twee broertjes van 3 en 2.