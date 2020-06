Man riskeert een jaar cel voor reeks diefstallen: “Na een echtscheiding ben in de schulden gesukkeld” Tim Van Der Zeypen

08 juni 2020

17u15 0 Bornem Een dertiger uit Putte riskeert een celstraf van één jaar met probatie-uitstel voor hele reeks diefstallen. Ontkennen deed hij vandaag niet. Aan de rechter vertelde hij de diefstallen te hebben gepleegd uit geldnood.

De reeks diefstallen dateren van vorig jaar. Naast twee winkeldiefstallen ging hij er ook nog vandoor met een Volvo, een motorfiets én een motorhelm. De man moest zich ook verantwoorden voor drie woninginbraken en één poging daartoe in Bornem. Hij drong toen telkens binnen via het dak en de zolder nadat hij enkele dakpannen had verwijderd.

Buurman

Opmerkelijk is dat hij die inbraken pleegde bij twee buren. Hij ging ook telkens twee keer langs bij hen. “Het zal je buurman maar zijn”, reageerde de advocaat van één van de slachtoffers. “Mijn cliënt is destijds zelfs gaan aanbellen bij de tegenpartij om te vragen of hij iets had gezien. Groot was zijn verwondering toen achteraf bleek dat meneer gewoon stond te liegen in zijn gezicht.”

Schulden

De strafpleiter vroeg een schadevergoeding van zo’n 4.000 euro. Het parket vorderde een celstraf van één jaar gekoppeld aan een geldboete die kan oplopen tot 1.600 euro met uitstel. De verdediging ontkende de feiten niet. “Na de echtscheiding ben ik in de schulden gesukkeld. Ik had de woonlening overgenomen en ik ben zo in de problemen gekomen”, vertelde de dertiger op zitting.

Volgens de verdediging heeft de dertiger inmiddels zijn leven terug op de rails gekregen. Een vonnis volgt op 29 juni.