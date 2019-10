Luk Van Nieuwenhuysen stapt uit Bornemse gemeenteraad Els Dalemans

11 oktober 2019

12u02 4 Bornem Luk Van Nieuwenhuysen (67) stopt als gemeenteraadslid voor Vlaams Belang in Bornem. “Mijn doel was om de fakkel halfweg de legislatuur door te geven, privéredenen doen mij nu al stoppen. Lana D’hertefelt wordt mijn opvolger.”

Van Nieuwenhuysen overhandigde na de jongste gemeenteraad zijn ontslagbrief aan de gemeenteraadsvoorzitter en de burgemeester. “Ik duwde bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, na 6 jaar afwezigheid, de lijst van Vlaams Belang vooral om mijn steun te onderstrepen. Dat ik ook nog werd verkozen was eerlijk gezegd buiten mijn verwachting. Ik kon het mandaat dus ook maar moeilijk weigeren, maar speelde wel met het idee om de fakkel halfweg de legislatuur door te geven”, zegt Van Nieuwenhuysen.

Waardige opvolger

“Omwille van privéredenen heb ik, na een gesprek met onze fractievoorzitter Wim Verheyden, beslist om er nu al een definitief punt achter te zetten. Wie zijn of haar opdracht als gemeenteraadslid naar behoren wil invullen, steekt daar immers heel wat tijd en energie in. Die tijd en energie heb ik nu nodig voor andere dingen. Mijn waardige opvolger wordt Lana D’hertefelt, een jonge vrouw die Bornem door en door kent, actief is in verschillende verenigingen en niet op haar mondje gevallen is. Zij zal tijdens de volgende gemeenteraad de eed afleggen.”

Volksvertegenwoordiger

Luk Van Nieuwenhuysen is politiek actief sinds zijn zestiende, in 1991 werd hij verkozen in het parlement en begon zijn loopbaan als politiek mandataris. Van Nieuwenhuysen was niet alleen jarenlang Vlaams volksvertegenwoordiger, van 2000 tot 2012 was hij ook gemeenteraadslid en fractieleider van Vlaams Belang in Bornem.