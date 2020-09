Lokale politie Klein-Brabant houdt twee nieuwe buurtinformatienetwerken boven de doopvont: ‘BIN Liezele en Barel moeten veiligheidsgevoel verhogen’



Els Dalemans

01 september 2020

21u00 0

Bornem Politiezone Klein-Brabant is twee buurtinformatienetwerken rijker. In het politiecommissariaat werden dinsdagavond de charters van BIN 'Liezele' en 'Barel' ondertekend. "Met deze BIN's verhogen we het veiligheidsgevoel en versterken we de sociale cohesie", zegt korpschef Jan Van de Vreken.

“Deze twee nieuwe BIN’s zijn ondertussen het elfde en twaalfde buurtinformatienetwerk binnen de politiezone Klein-Brabant, het vierde in Puurs-Sint-Amands en het achtste in Bornem. Het Bin ‘Barel’ bestaat uit de straten tussen de Sint-Amandsesteenweg, de Bareldreef, Het Breeven en de Absveldstraat in Bornem. Het BIN ‘Liezele’ omvat alle straten in de deelgemeente van Puurs-Sint-Amands”, aldus Van de Vreken.

Aanspreekpunten

“Binnen de lokale politie Klein-Brabant zijn onze wijkinspecteurs Mindy De Cooman en Jens Mampaey de eerste aanspreekpunten, zij werken steeds samen met de hoofdcoördinatoren van de buurtinformatienetwerken. Dit contact en de communicatie tussen de politie en de burgers is essentieel voor de werking van een BIN. Alles staat of valt immers met de berichtgeving van politie naar burgers toe en de meldingen van burgers aan de politie.”

Veiligheidsgevoel

“De bedoeling van een BIN-netwerk is immers om het veiligheidsgevoel binnen een bepaald gebied te verhogen, de sociale cohesie te versterken en aan preventie te doen. Via een BIN kunnen bewoners van een gebied, die hun buurt natuurlijk het beste kennen, snel abnormale feiten, gedragingen, personen, … melden aan de politie. Wie ook interesse heeft om een BIN-werking op te starten in Bornem of Puurs-Sint-Amands, kan contact opnemen met het gemeentebestuur of met de lokale politie Klein-Brabant.”