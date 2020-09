Lesley (43) zoekt overnemer voor haar bakkerij na ongeval waarbij ze twee kindjes verloor: “Mijn hart en ziel in de zaak gestopt, maar nu krijgt mijn gezin weer voorrang”

Bornem

Vier jaar geleden opende Lesley Cornand (43) de deuren van haar grote droom: een eigen bakkerij. ‘Bakmaatje’ stond symbool voor een nieuw begin, na het verlies van Ina (2) en Thibo (9) in een verkeersongeval . Maar de Bornemse neemt nu een moeilijke beslissing en gaat op zoek naar een overnemer. “Ik heb mijn hart en ziel in de zaak gestopt, maar het is té zwaar in combinatie met mijn gezin.”