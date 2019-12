Leo club Klein-Brabant organiseert sinterklaasfeest voor kinderen in armoede Els Dalemans

04 december 2019

18u31 0 Bornem De leden van Leo club Klein-Brabant organiseerden woensdagnamiddag een bijzonder sinterklaasfeest. Zij ontvingen de goedheiligman in het Landhuis en deelden er cadeautjes en snoep uit aan een groep kinderen in armoede.

“We nodigden voor deze activiteit de gezinnen uit die gebruik maken van de Betere Eetbox, een plek waar zij terecht kunnen voor voedselpakketten. Deze kansarme gezinnen hebben het financieel erg moeilijk, vaak ontbreekt dan ook het geld om voor de kinderen cadeautjes te kopen tijdens de feestdagen. Wij vinden het enorm belangrijk dat ook deze kinderen kunnen genieten van de ‘dure’ maand december”, zegt Audrey Van den Mooter.

“In het verleden gaven we vanuit de Leo club Klein-Brabant ook al geschenken mee met de gezinnen, dit jaar wilden we graag nog méér doen en besloten we meteen een heus feest te organiseren. We verzamelden in het Landhuis, waar grabbeltonnen klaarstonden gevuld met cadeaus per leeftijdscategorie. Bovenop kregen de kinderen van Sinterklaas en zijn gekke Zwarte Pieten nog allerlei lekkers mee. De speculaas die werd uitgedeeld, werd gesponsord door Scouting Bornem.”