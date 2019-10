Lenka neemt het op voor gepeste broer (16): “Ik walgde van de haatreacties op een foto op zijn sociale media” Tim Van der Zeypen

27 oktober 2019

15u30 2 Bornem Nadat enkele ‘cyberbullies’ haatreacties hadden gepost bij een foto van de zestienjarige Kiyan De Laet uit Wintam, pende zijn oudere zus Lenka (18) haar emoties neer op twitter. “Mijn broer wordt al een hele lange tijd gepest en moest hiervoor al meerdere keren worden opgenomen in een jeugdpsychiatrie”, vertelt ze. “Al die walgelijke reacties maakte me boos. Met het bericht wou ik aantonen hoe sociale media vandaag de dag wordt misbruikt door cyberbullies.”

En of haar aanpak werkte. Het bericht op Twitter werd massaal gedeeld en de Instagram account van Kiyan ontplofte. Kiyan kreeg er plots tientallen volgers bij en zijn foto op Instagram werd overspoeld met duizenden likes. De negatieve reacties maakten dan weer plaats voor hartjes én talrijke positieve berichten. “Dit resultaat had ik niet verwacht en Kiyan ook niet", lacht Lenka. “Maar het steekt in ieder geval een stevig hart onder de riem."