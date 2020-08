Lekkende stookolietank en vervuilde grond na bijna 20 jaar afgevoerd: Bassisschool De Kinderplaneet kan eindelijk plannen maken voor nieuwbouw Els Dalemans

23 augustus 2020

16u54 3 Bornem Basisschool De Kinderplaneet in Mariekerke (Bornem) kan eindelijk de plannen uittekenen voor een nieuw schoolgebouw. “De lekkende stookolietank en vervuilde grond onder het oude zusterhuis zijn na 18 jaar uitgegraven en verwijderd, de gemeente Bornem betaalt deze sanering”, zegt burgemeester Kristof Joos (N-VA).

Het saneringsdossier in Mariekerke dateert al uit 2002, toen bij de controle van de stookolietank van het oud zusterhuis een lek werd ontdekt. Dat gebouw werd door het bisdom in pacht gegeven aan het OCMW van Bornem, dat er de buitenschoolse kinderopvang voor basisschool De Kinderplaneet inrichtte.

Graafwerken van start

“Het saneringsdossier nam vele jaren in beslag, maar dit voorjaar ging het plots snel. We konden tot een akkoord komen met de school en buurtbewoners, en tijdens de zomervakantie konden de graafwerken van start gaan”, zegt Joos.

“Het oude zusterhuis werd ondertussen immers gesloopt, zo kon men makkelijker bij de lekkende stookolietank en vervuilde grond. Deze werden de voorbije weken afgevoerd, er werd meteen ook nieuwe grond aangevoerd met zicht op 1 september.”

“De afgevoerde grond zal nu nog worden onderzocht, en ook de bodemhuishouding in Mariekerke zal nog verder in het oog gehouden worden. Pas daarna zullen we weten of er verder nog iets moet gebeuren, en hoeveel deze saneringsoperatie de gemeente uiteindelijk zal kosten.”

Nieuwe infrastructuur

Voor basisschool De Kinderplaneet is deze sanering goed nieuws. “We hebben dringend nood aan nieuwe infrastructuur, maar tot nu toe konden we nog geen concrete plannen maken. Vooral onze kleuterklassen zijn aan vervanging toe, en we zouden ook heel graag een turnzaal bouwen. We kunnen nu eindelijk onze dromen uittekenen en een planning opmaken”, zegt coördinator Saskia Leniere.

“Op de plaats waar de voorbije weken gegraven werd, is ondertussen al nieuwe grond aangevoerd. Wij willen deze grote vlakte graag nog een beetje opsmukken, zodat ze in tussentijd kan gebruikt worden als extra speelzone voor onze kinderen. We konden een mooi speeltuig op de kop tikken, en zouden dat graag nu woensdag 26 en donderdag 27 augustus monteren. Sterke helpende handen zijn voor deze klus meer dan welkom!”

Wie De Kinderplaneet wil helpen, kan mailen naar saskia.leniere@kinderplaneet.eu.