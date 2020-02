Leerlingen van De Kinderplaneet nemen afscheid van oude speelplaats: “Na 20 jaar kunnen we eindelijk vernieuwen!”

Els Dalemans

14 februari 2020

18u55 0 Bornem De leerlingen van basisschool De Kinderplaneet in Mariekerke (Bornem) namen vrijdag op een originele manier afscheid van hun oude speelplaats. Gewapend met alle kleuren krijt gaven ze de oude tegels een tijdelijke make-over. Maandag start de vernieuwing van de speelplaats, een klus waar de school al 20 jaar op wacht.

“Onze speelplaats is zo’n 50 jaar oud, en bestaat uit één grote vlakte vol tegels. Die zijn door de jaren heen beginnen verzakken, liggen nu schots en scheef. Ook onze schoolpoorten zijn in erbarmelijke staat, en we hebben geen voldoende groot afdak om ook bij regenweer buiten te kunnen spelen. We dromen al jarenlang van een nieuwe speelplek, maar moesten wachten op de nodige subsidies vanuit de overheid. Die zijn er nu eindelijk wél, volgende week gaan de werken van start” zegt Saskia Leniere van De Kinderplaneet.

Klimtoestellen en kunstgrasveld

“De nieuwe speelplaats krijgt deels nieuwe tegels, maar ook een kunstgrasveld. Er komen klimtoestellen waar de kinderen zich op kunnen uitleven, en een zitput waar ze wat kunnen uitrusten. Met een nieuw en veel groter afdak kunnen we ook bij regenweer naar buiten, en we krijgen gloednieuwe schoolpoorten. De komende maanden worden een beetje moeilijk: de leerlingen uit de lagere school zullen in shiften moeten spelen op de kleinere kleuterspeelplaats. Maar dit is nu eenmaal nodig om het nieuwe schooljaar op deze volledig vernieuwde speelplaats te kunnen starten.”