Leerlingen OLVP zamelen 3.592 euro in voor Rode Neuzendag Els Dalemans

29 november 2019

15u37 0 Bornem De leerlingen van de middelbare school van Onze-Lieve-Vrouw Presentatie in Bornem sloten vrijdag hun Rode Neuzendag-acties af. Samen zamelden ze meer dan 3.500 euro in, geld dat gebruikt zal worden om middagactiviteiten te organiseren.

“We vroegen onze leerlingen en leerkrachten om vrijdag, heel toepasselijk, in rode kledij of met rode accessoires naar school te komen. Samen overliepen we nog eens alle acties die de voorbije maanden werden georganiseerd: er werden postkaarten en wafeltjes verkocht, pompoensoep en belegde broodjes gemaakt, een reeks kortfilms georganiseerd, cuberdons en wel 1.700 rode rozen verkocht”, somt leerlingenbegeleider Annelies Van de Ven op.

“Al deze acties samen brachten ons nu al 3.592 euro op, en we vermoeden dat deze som de komende dagen nog wat groter zal worden. Het geld wordt geïnvesteerd in het uitbreiden van onze middagactiviteiten. Sinds enkele jaren zijn smartphones toegestaan op de speelplaats, en we merken dat onze leerlingen hierdoor anders met elkaar communiceren. Daarom bieden we alternatieven aan: cursussen EHBO, lessen ukelele, we denken ook aan workshops dans, fotografie, graffiti... Zo kan iedereen bezig zijn met iets wat hem of haar boeit, en maken de leerlingen ook onderling weer meer contact.”