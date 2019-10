Leerlingen OLVP reizen naar buitenland voor ‘GamifIEd'-project Els Dalemans

15 oktober 2019

13u50 0 Bornem 17 leerlingen van de OLVP Secundaire Scholen Bornem gaan de komende jaren meermaals op reis. De school organiseert, met de steun van Erasmus+, immers het project ‘GamifIEd’. “We gaan samen met andere scholen digitale spelletjes ontwikkelen die leren leuker en efficiënter moeten maken”, zegt coördinerend leerkracht Ruben Rochtus.

“Onze school nam net deel aan de ‘Erasmusdays’, een moment waarop scholen uit heel Europa hun Erasmusprojecten in de kijker zetten. Vanuit OLVP stelden wij het project ‘Gamification in Interdisciplinary Education of ‘GamifIEd’ voor. Het doel is om voor verschillende vakken digitale spelletjes te ontwikkelen die leren leuker en efficiënter moeten maken. We gaan hiervoor samenwerken met jongeren uit scholen in België, Hongarije, Tsjechië, Italië, Spanje en Portugal. ”, zegt Rochtus.

Team van 17 leerlingen

“Het project ontstond enkele jaren, toen ik tijdens een internationale nascholing in Schotland verschillende buitenlandse collega’s leerde kennen. Daar groeide het plan om samen een project uit te schrijven, waarbij alle leerlingen uit het vierde jaar van onze scholen zich kandidaat mochten stellen. In Bornem werd dit uiteindelijk een team van 17 leerlingen met elk hun eigen expertise.”

Spanje

“Ons gezamenlijke project duurt twee jaar, drie keer per schooljaar gaat een delegatie leerlingen op bezoek in de deelnemende scholen van de partnerlanden. Tijdens die ontmoetingen wordt samengewerkt, worden de spelletjes geëvalueerd, worden de resultaten van het werk al voorgesteld enzovoort. Natuurlijk zal er ook tijd zijn om het andere land en de plaatselijke cultuur beter te leren kennen. Over enkele weken al reizen de eerste zes leerlingen van OLVP Bornem af naar Granollers, bij Barcelona in Spanje.”