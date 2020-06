Leerlingen OLVP organiseren eigen versie van ‘De Container Cup’ Els Dalemans

26 juni 2020

Om een bijzonder schooljaar op een bijzondere manier af te sluiten, organiseerden de leerlingen van de OLVP lagere school in Bornem hun eigen variant van de 'Container Cup'. In dat televisieprogramma namen Belgische topatleten het tegen elkaar op in een unieke zevenkamp.

“De Container Cup werd gespeeld tijdens de corona-lockdown, we vonden het dan ook de ideale formule om op school uit te proberen. Onze leerlingen moeten immers ook in hun klasbubbels blijven, door ook hen telkens 7 dezelfde opdrachten te geven konden ze toch tegen elkaar spelen. We pasten de opdrachten natuurlijk wel aan de leeftijd en haalbaarheid aan”, zegt turnleraar Dennis Duchesne.

Onderlinge strijd

“De zeven proeven moesten, per klas, zo snel en goed mogelijk worden afgewerkt. De kinderen moesten samen één kilometer lopen, swingladders beklimmen, met skilatten een afstand afleggen, zakspringen, een krachtbal doorgeven, in een roos mikken, en klas tegen klas touwtrekken. De onderlinge strijd maakt het voor velen enorm leuk, de scores worden in spanning opgevolgd en vergeleken. Volgende week zijn de laatste van onze 19 klassen en 350 leerlingen aan de beurt, en kennen we de winnaar!”