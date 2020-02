Leerlingen en senioren knutselen samen decoratie voor eetfestijn: “Bewoners bloeien open door contact met jongeren” Els Dalemans

06 februari 2020

18u13 0 Bornem De leerlingen van het vierde jaar voeding-verzorging van de Onze-Lieve-Vrouw-Presentatieschool in Bornem trokken donderdag naar het Seniorencentrum OLV. Samen met een groep bewoners gingen ze aan het knutselen: “We zien onze mensen openbloeien tijdens het contact met deze jongeren”, zegt Lesly Gosse van SOLV.

“Tijdens deze crea-namiddag knutselden de leerlingen en de senioren samen de tafeldecoratie voor ‘Barra Pasta’, een groot Italiaans eetfestijn bij OLVP op 15 februari. Dit soort ontmoetingsmomenten is hét ideale moment voor de leerlingen om kennis te maken met de leefwereld van senioren. Ze leren er omgaan met zorgbehoevende ouderen, leren hen beter begrijpen en duidelijk communiceren... De leerlingen moeten stilaan beslissen of ze volgend schooljaar verder zullen studeren in deze richting, het is dus belangrijk dat ze aanvoelen of de job wel of niet bij hen past”, zegt Gosse.

Hoogtepunten

“Ook voor onze bewoners zijn zulke activiteiten altijd hoogtepunten. We werken regelmatig samen met de verschillende Bornemse scholen, omdat we onze mensen dan vaak zien openbloeien. Zelfs bewoners die eerder wat gesloten zijn, maken plots tóch weer contact wanneer we kinderen of jongeren over de vloer krijgen. In het verleden organiseerden we, ook samen met de richting voeding-verzorging- bijvoorbeeld laagdrempelige kooklessen op school. Nu kwamen de leerlingen eens bij ons in het seniorencentrum op bezoek.”