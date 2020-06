Leerlingen De Kinderplaneet vieren tijdens ‘het grote NIET-verjaardagsfeest’ Els Dalemans

29 juni 2020

11u52 0 Bornem De leerlingen en leerkrachten van basisschool De Kinderplaneet in Mariekerke (Bornem) sloten het schooljaar maandag af met ‘het grote NIET-verjaardagsfeest’.

“We vierden de verjaardagen van de vele kinderen die tijdens de coronacrisis hun kaarsjes uitbliezen. Zij konden niet samen met hun vriendjes feesten, en dat maakten we goed met één groot NIET-verjaardagsfeest”, zegt coördinator Saskia Leniere.

Trakteren

“Kinderen die jarig zijn, kijken er enorm naar uit om even met hun kroon in de kijker te staan en in de klas te kunnen trakteren. Dat mocht nu allemaal niet, en voor velen was dit emotioneel best moeilijk. We vonden het daarom nodig om, na zo’n vreemde periode, samen toch even te feesten en samen plezier te maken.”

Springkasteel

“Meteen werden ook de kinderen die tijdens de zomervakantie jarig zijn, mee gevierd. Zij kunnen immers nooit naar school op hun verjaardag. We lieten voor de gelegenheid een springkasteel aanrukken, per klasbubbel konden de kinderen daar hun energie kwijt. Er werd ook muziek gespeeld en gedanst, en alle kinderen kregen een waterijsje als traktatie.”