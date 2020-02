Leerlingen bouwen klaslokaal om tot 'energy-escape-room’ Els Dalemans

11 februari 2020

18u36 0 Bornem De leerlingen van de OLV Presentatieschool in Bornem gaven de traditionele Dikke Truiendag een originele invulling. Zij bouwden een klaslokaal om tot ‘energy-escape-room’, directeur Tom Sas probeerde tevergeefs te ontsnappen in tien minuten tijd. “Ik kreeg géén herexamen, maar ben fier op de jongeren die deze toffe activiteit organiseerden.”

“Een groep studenten uit het tweede middelbaar werkt al sinds het begin van dit schooljaar samen met Igemo vrijwillig aan een project rond klimaat. Tijdens de middagpauze bedachten zij allerlei uitdagingen: de quiz ‘De Slimste Energiebespaarder ter Wereld’, experimenten rond energie, én deze ‘energy-escape-room’”, zeg Sas.

Geen herexamen

“Samen met mijn collega-directeur Greet De Smedt werd ik opgesloten in een klaslokaal, waar allerlei opdrachten en tips waren verstopt. We moesten artikels lezen over biomassa- en steenkoolcentrales, een kruiswoordraadsel oplossen rond energie, met UV-licht geheime boodschappen ontcijferen... om zo de sleutel te vinden. Het is nog niét gelukt om tijdig te ontsnappen, en we kregen ook geen herexamen. Maar we vonden het wel een enorm tof en leerrijk spel, en zijn fier op de leerlingen die zo hard hebben gewerkt om alle activiteiten te organiseren.”

Slimme meters

“Deze Dikke Truiendag is maar één onderdeel van onze focus op energie en klimaat. We nemen als school deel aan de ‘Energy Challenge’, een internationaal klimaatproject dat het energieverbruik van scholen wil verminderen. Daarom worden er ook bij ons slimme meters geplaatst, gesubsidieerd door de gemeente Bornem, de provincie Antwerpen en Europa. Die meters houden bij hoeveel energie er verbruikt wordt, in scholen waar leerlingen er bewust mee bezig zijn gaat het om besparingen van wel 20 procent!”

Meer subsidies

“We proberen als school op alle mogelijke manieren ons steentje bij te dragen. Op elk dak waar dit mogelijk is, plaatsen we bijvoorbeeld zonnepanelen. Met de gegevens gaan we ook als leerstof aan de slag in onze lessen wiskunde, economie en meer. Maar: we kunnen niet alles alleen, en zonnepanelen plaatsen op gebouwen met enkele beglazing heeft weinig zin. Daarom zijn er ook meer subsidies nodig zodat we kunnen investeren in betere schoolgebouwen.”