Leerlingen Atheneum Klein-Brabant 'Strijken for Life’ voor A touch of Rose en Dierenwereldkruis Els Dalemans

13 december 2019

19u06 0 Bornem De leerlingen van het derde en vierde jaar Voeding-Verzorging van het Atheneum Klein-Brabant in Bornem organiseerden donderdag en vrijdag ‘Strijk for Life’. Voor het vierde jaar op rij zamelden ze zo ongeveer 750 euro in voor het goede doel.

“De ‘Strijk for life’ werd ook dit jaar weer herhaald wegens groot succes. Ook nu weer kon iedereen een wasmand afgeven aan het onthaal van onze school, aan de hand van een strijkprijslijst bepaalden we hoeveel voor de inhoud van elke wasmand betaald moest worden. Daarna ging ons strijkteam aan de slag, zij klopten vele uurtjes achter de strijkplanken.”

A touch of Rose en Dierenwereldkruis

“De opbrengst van ‘Strijk for Life’ gaat naar twee goede doelen uit de regio Klein-Brabant. Eén cheque schenken we aan ‘A touch of Rose’, het psychosociaal oncologisch welzijnscentrum in Bornem waar mensen die vechten tegen kanker samen met hun familie terecht kunnen. Een tweede organisatie die we willen steunen is het Dierenwereldkruis, het dierenasiel in Puurs-Sint-Amands waar zwerfhonden en -katten opgevangen worden.”