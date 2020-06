Leerkrachten brengen diploma’s aan huis met feestbus: “Ouders mogen dit belangrijke moment niet missen” Els Dalemans

29 juni 2020

21u09 1 Bornem Omdat de coronamaatregelen een ‘klassieke’ proclamatie onmogelijk maakten, ging het schoolteam van Atheneum Klein-Brabant uit Bornem op zoek naar een origineel alternatief. Met een feestbus reed de ploeg de regio rond, om de diploma’s aan huis te brengen.

“Normaal gezien krijgen onze zesdejaars hun diploma tijdens een grote receptie op school, met wel honderden aanwezigen. Door corona moest het nu een pak kleiner, om de veiligheid te kunnen garanderen. We vonden het echter belangrijk om ook de ouders van onze leerlingen zo veel mogelijk bij dit bijzondere moment te betrekken”, zegt directeur Karen Fraters.



Ronde met feestbus

“Daarom besloten we alle leerlingen die afstuderen - uit de richtingen ASO, TSO en BSO - thuis te gaan opzoeken. We verzamelden alle adressen, stippelden een route uit en reden met onze feestbus van deur tot deur. De klastitularissen overhandigden telkens het getuigschrift en een ‘goodiebag’ met een hapje en drankje, een afstudeerhoedje en een cadeautje van de school.”

Confettibom

“Om het feest compleet te maken, vroegen we aan zowel de leerlingen als leerkrachten om zich feestelijk ‘op te kleden’. We lieten overal een confettibom ontploffen, en werd er geposeerd voor een foto. Die beelden worden later samengevoegd tot een collage, die de zesdejaars krijgen als herinnering.”