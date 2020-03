Leegstaand pand wordt pop-upbinnentuin: “Iedereen is welkom voor wedstrijdje petanque of minigolf” Els Dalemans

03 maart 2020

12u44 5 Bornem Het leegstaande pand van de voormalige boekenwinkel V-press in de Boomstraat in Bornem krijgt vanaf donderdag een nieuwe invulling. Het Bornemse bedrijf EcoWell richt er een heuse binnentuin in, waar iedereen welkom is voor een wedstrijdje petanque of minigolf – of om gewoon even uit te rusten.

“Bij EcoWell vind je tuinmeubilair, terrasplanken, tuinschermen en meer, allemaal gemaakt uit duurzame of gerecycleerde grondstoffen. In het verleden trokken we met ons aanbod steevast naar beurzen als Batibouw, maar we merken dat deze interesse alsmaar afneemt. Daarom gaan we dit budget nu anders gebruiken, door onze producten op een originele manier aan de mensen te tonen”, zegt zaakvoerder Evert Delanoye.

Minigolf

“We maken een pop-up-binnentuin van een leegstaand pand tussen de Boomstraat en het Dr. De Putterplein. Zo creëren we een handige doorsteek in het centrum en maken we er meteen een plek van waar Bornemnaars even kunnen uitrusten. We legden een wandelpad aan met zitbanken en zelfs een petanquebaan en minigolfterrein. Iedereen is welkom voor een wedstrijdje. We geven ook enkele kleine prijzen weg.”

Workshops

“Elke donderdagavond organiseren we een workshop rond één van onze producten of rond vragen die klanten ons regelmatig stellen. Een horecavergunning hebben we niet, we gaan dus niet concurreren met de omliggende cafés. Met onze pop-up zorgen we voor een extraatje in het centrum en geven we Bornemnaars de kans om ook op een andere manier kennis te maken met onze producten.”

De pop-upbinnentuin in de Boomstraat 31 in Bornem opent de deuren nu donderdag 5 maart en is tot en met eind april open op maandagvoormiddag, op donderdag van 13 tot 20 uur en op vrijdag en zaterdag van 10 tot 18 uur.